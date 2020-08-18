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REGNUM
REGNUM

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России

Замглавы польского МИД считает, что предложение о сотрудничестве подтолкнет стороны конфликта начать переговоры. «Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.В источнике
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RT на русском

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

RT на русском06:25
РБК

МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

РБК05:19
ТАСС

В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Белоруссию к России

ТАСС01:53
Инфорос

В Польше считают, что введение ЕС санкций сильнее сблизит Белоруссию и Россию

Инфорос02:47
Известия

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Известия02:35
Взгляд.ру

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу дружбе с Россией

Взгляд.ру02:12
РИА Новости

Польша попросила Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

РИА Новости04:29

«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
1

Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.
РБК03:24
8

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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