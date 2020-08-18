Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России

Замглавы польского МИД считает, что предложение о сотрудничестве подтолкнет стороны конфликта начать переговоры. «Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.