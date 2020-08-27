Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. С таким заявлением политик выступил после сообщения российского президента Владимира Путина о резерве из силовиков для Минска.В источнике
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