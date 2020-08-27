Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
News.ru
News.ru

Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. С таким заявлением политик выступил после сообщения российского президента Владимира Путина о резерве из силовиков для Минска.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска

РИА Новости11:26
Газета.Ru

Варшава призвала Кремль отказаться о планов по введению войск в Белоруссию

Газета.Ru10:22
Коммерсантъ

Премьер Польши призвал Россию отказаться от планов «военной интервенции» в Белоруссию

Коммерсантъ10:31
RT на русском

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:39
ТАСС

Польский премьер призвал РФ отказаться от обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ

ТАСС10:20
Lenta.ru

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

Lenta.ru09:55
РБК

Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

РБК09:43

МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского министерства иностранных дел.
News.ru11:29

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2405:50
180

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbesвчера в 13:35
13