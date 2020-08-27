Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у России есть право оказать помощь Белоруссии. По словам главы, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников полиции, но не будет его использовать пока ситуация не будет выходить из-под контроля.В источнике
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Премьер Польши призвал Россию отказаться от планов «военной интервенции» в Белоруссию
Коммерсантъвчера в 10:31