Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у России есть право оказать помощь Белоруссии. По словам главы, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников полиции, но не будет его использовать пока ситуация не будет выходить из-под контроля.