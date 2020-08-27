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Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у России есть право оказать помощь Белоруссии. По словам главы, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников полиции, но не будет его использовать пока ситуация не будет выходить из-под контроля.В источнике
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РИА Новости

Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска

РИА Новостивчера в 11:26
РБК

Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

РБКвчера в 09:43
Коммерсантъ

Премьер Польши призвал Россию отказаться от планов «военной интервенции» в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 10:31
ТАСС

Польский премьер призвал РФ отказаться от обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ

ТАССвчера в 10:20
Lenta.ru

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:55
Smolnarod.ru

Польша призывает Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

Smolnarod.ruвчера в 09:50
RT на русском

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:39

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
97

Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАССвчера в 08:30
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБКвчера в 17:00
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Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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Найден первый в мире пациент, который смог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи отмечают, что данную пациентку можно считать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ самостоятельно, без какой-либо терапии и трансплантации костного мозга.
Аргументы и Факты17:06
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