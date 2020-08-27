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Ведомости

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. «Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции», ‒ написал Моравецкий в своем Twitter.В источнике
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РИА Новости

Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска

РИА Новости11:26
RT на русском

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:39
РБК

Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

РБК09:43
Газета.Ru

Варшава призвала Кремль отказаться о планов по введению войск в Белоруссию

Газета.Ru10:22
ТАСС

Польский премьер призвал РФ отказаться от обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ

ТАСС10:20
Smolnarod.ru

Польша призывает Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

Smolnarod.ru09:50
Коммерсантъ

Премьер Польши призвал Россию отказаться от планов «военной интервенции» в Белоруссию

Коммерсантъ10:31

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Сотня «антивзяточных» автомобилей ДПС ждёт ввода в эксплуатацию в Петербурге

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.
Фонтанка.Ру12:45

В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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