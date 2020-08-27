Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
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Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. «Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции», ‒ написал Моравецкий в своем Twitter.В источнике
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