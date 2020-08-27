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Ведомости
Ведомости

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. «Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции», ‒ написал Моравецкий в своем Twitter.В источнике
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РИА Новости

Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска

РИА Новости11:26
RT на русском

Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:39
Smolnarod.ru

Польша призывает Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

Smolnarod.ru09:50
ТАСС

Польский премьер призвал РФ отказаться от обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ

ТАСС10:20
Lenta.ru

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

Lenta.ru09:55
Коммерсантъ

Премьер Польши призвал Россию отказаться от планов «военной интервенции» в Белоруссию

Коммерсантъ10:31
РБК

Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

РБК09:43

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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