Энергетика
Lenta.ruПольша променяет российский газ на американский
Президент польского энергетического концерна Ежи Квечиньский рассказал, что после завершения контракта с Россией республика променяет газ, традиционно получаемый от своего соседа, на американский, сообщает ТАСС.
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
Политика
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Экономика
СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года.
РБК 17:14
Происшествия
Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию для всех пользователей
Петрозаводск говорит 14:58
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Происшествия
В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»
Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
Экономика
В Петербурге наметилось восстановление рынка
В июне потребительская и деловая активность в Петербурге начала возвращаться к докризисному уровню 2020 года — 19 июня ее индекс вышел на рекордный показатель 8,4 пункта.
РБК Санкт-Петербург 10:44
Общество
Пушков назвал «странным» новое появление коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине спровоцированы не животными. Об этом написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.
Пятый канал вчера в 21:19
Космос
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля «Орел»
РИА Новости 14:45
Политика
Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
РИА Новости 16:56
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Авто
Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее
Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor 07:47
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14