Президент польского энергетического концерна Ежи Квечиньский рассказал, что после завершения контракта с Россией республика променяет газ, традиционно получаемый от своего соседа, на американский, сообщает ТАСС.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4K

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 3

Политика США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз "Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова. 1

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 18

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 903

Происшествия Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия». 220

Политика Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник. 20

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 78

Экономика В Петербурге наметилось восстановление рынка В июне потребительская и деловая активность в Петербурге начала возвращаться к докризисному уровню 2020 года — 19 июня ее индекс вышел на рекордный показатель 8,4 пункта. 1

Политика Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию. 26

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 64