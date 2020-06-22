Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша променяет российский газ на американский

Президент польского энергетического концерна Ежи Квечиньский рассказал, что после завершения контракта с Россией республика променяет газ, традиционно получаемый от своего соседа, на американский, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Польша намерена заменить российский газ американским

Комсомольская правда16:25

Польша планирует заменить российский газ американским

Газета.Ru12:06

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

Украина.ру04:07

Польша намерена получать основной объем газа из США

Коммерсантъ08:03

Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

Rambler News Service05:38

Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

ПРАЙМ04:47

Польша променяет российский газ на американский

Lenta.ru08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4K
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
3
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
30
Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
31
Политика

США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
1
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
18
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
903
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
698
Экономика

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года.
РБК 17:14
1
Происшествия

Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
220
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
20
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
189
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию для всех пользователей

Петрозаводск говорит 14:58
2
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
78
Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости 08:10
15
Происшествия

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»

Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
1K
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Коммерсантъ 16:55
9
Экономика

В Петербурге наметилось восстановление рынка

В июне потребительская и деловая активность в Петербурге начала возвращаться к докризисному уровню 2020 года — 19 июня ее индекс вышел на рекордный показатель 8,4 пункта.
РБК Санкт-Петербург 10:44
1
Общество

Пушков назвал «странным» новое появление коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине спровоцированы не животными. Об этом написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.
Пятый канал вчера в 21:19
461
Космос

Разработчик раскрыл способности нового российского корабля «Орел»

РИА Новости 14:45
3
Политика

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
РИА Новости 16:56
26
Футбол

В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
1
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
64
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском 15:07
130
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
308
Авто

Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее

Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor 07:47
1
Общество

Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное