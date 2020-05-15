Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией

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В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru11:23

Сможет ли Польша заставить Россию переплачивать за транзит газа

BaltNews.lvвчера в 11:55
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