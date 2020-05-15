Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Комментарии
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Политика
Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов Соединённых Штатов обратилось к федеральному суду округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска бизнесмена из РФ Олега Дерипаски к ведомству и его главе Стивену Мнучину, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:47
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Политика
США могут возобновить финансирование ВОЗ
Как сообщает телеканал Fox News, администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но будет делать это в том же объёме, что и Китай.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец
Художник Никас Сафронов получил по страховке 320 тысяч долларов за пораненный палец правой руки.
РИА Новости 03:17
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика
Путин заявил о необходимости развития высоких технологий для России
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий.
Известия 07:49
Армия и оружие
Генерал-майор Макарук назвал помехи для вторжения США в Россию
Второй помехой являются имеющиеся у России и Китая силы и средства обнаружения воздушных целей и перехвата их на дальних рубежах.
Вечерний курьер вчера в 10:06
Экономика
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех районах Нижегородской области
Коронавирус выявлен во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.
Гипер НН вчера в 08:20
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Фигурное катание
Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
Вечерняя Москва вчера в 12:46
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Хоккей
СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»
Чемпионат вчера в 08:47
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Здоровье
Забайкалье является «продвинутым» регионом по числу тестов на коронавирус
По числу тестов на коронавирус на 100 тысяч населения Забайкалье является одним из самых продвинутых регионов России.
Забайкальский рабочий 08:02
Музыка
Лозу восхитило выступление Украины на отмененном Евровидении
Организаторы мероприятия из-за пандемии отменили традиционный формат выступлений, показав специальное онлайн-шоу, в котором были представлены песни участников этого года.
iReactor 02:26
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23