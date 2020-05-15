Энергетика
Газета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
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Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
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Общество
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Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
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В Оренбуржье за сутки коронавирусом заразились 4 ребенка
За последние сутки был выявлен 51 новый пациент.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro
На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль 09:51
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
В первом поединке после возобновления сезона Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Шальке».
RT на русском 11:21
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет в сокращенном формате
В целом концерт продлится около двух часов, комментировать выступления будут, как и в прошлые года, Юрий Аксюта и Яна Чурикова.
NewInform вчера в 10:06
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
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Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Армия и оружие
Вторая и третья группа российских военных вернулись из Сербии в РФ
Второй и третий из запланированных рейсов Сербия-РФ с российскими военными на борту приземлились под Москвой.
Газета.Ru 08:13
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Общество
Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»
Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
Общественная служба новостей 05:14
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25