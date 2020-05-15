Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Комментарии
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 17:37
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Единоборства
Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13 мая в 19:52
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны.
ТК Звезда 16:58
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb вчера в 16:04
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ugpressa.ru 14:32
Футбол
Бекхэм о Зидане в 2006-м: «На своей последней тренировке он поблагодарил меня за то, что я был его партнером»
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о последней клубной тренировке экс-хавбека Зинедина Зидана в 2006 году.
Sports.ru 18:03
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Хоккей
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка завершились незначительным ростом индексов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индексов.
ТАСС 17:12
Армия и оружие
Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны
Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 09:50
Общество
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Политика
На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
Коммерсантъ 17:54
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник.
Эхо Москвы 18:06
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
Политика
РФ и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Как сообщили 15 мая в Минтрансе РФ, Россия и Турция объявляют о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков.
Деловое.ТВ 16:33
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Армия и оружие
В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе
Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться.
Утро.ru 06:02
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53