В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

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