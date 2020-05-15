Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Финансы
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия в марте 2020 года больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США.
Lenta.ru 15 мая в 19:51
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
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Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
Политика
Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп рассказал о снижении количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Вечерняя Москва 19:58
Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Футбол
Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат вчера в 10:25
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 15 мая в 02:06
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Происшествия
У двух работников медучреждения Читы выявили коронавирус
Забайкальский рабочий 04:01
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:46
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
Наука
«Зависит от образа жизни». Как посчитать риск смерти от COVID-19
В возрасте 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями – 14,03%.
BaltNews.lt 15 мая в 11:10
Общество
Российские вузы в этом году намерены проводить экзамены дистанционно
Все российские вузы намерены проводить экзамены в этом году дистанционно.
BFM.ru 08:32
Политика
В украинском учебнике Галичину назвали родиной европейских народов
В украинском учебнике по географии за восьмой класс утверждается, что родиной французов, евреев и испанцев является Галичина, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение.
News.ru 12:25
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Футбол
«Сельта» не стала штрафовать Смолова за нарушение карантина
Сегодня появилась информация о том, что «Сельта» не стала штрафовать нападающего Федора Смолова.
Все про Спорт ру 13:54
Путешествия
Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
Политика
На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ 15 мая в 15:49
Общество
В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России.
ТАСС 19:58
Футбол
«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни
«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.
Чемпионат 12:42
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21