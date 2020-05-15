Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Транзит российского газа в Германию сократился почти вдвое

Эхо Москвы16:06

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК15 мая в 13:21

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАСС13:13

Окончание договора на транзит не повлияло на поставки газа из РФ в Польшу

News.ru13:06

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новости15 мая в 16:46

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Весна14:22

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru15 мая в 11:23
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Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
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Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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«Зависит от образа жизни». Как посчитать риск смерти от COVID-19

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В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии

Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России.
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«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.
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