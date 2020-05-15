Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Комментарии
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Наука
В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
Известия 13:32
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Хоккей
СКА подписал контракт с Тимкиным
РИА Новости 11:27
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости вчера в 06:25
Космос
Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить
Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру 10:53
Футбол
В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»
Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского "Арсенала".
Soccer.ru 10:39
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Экономика
Банк России сообщил о снижении сбережений россиян
Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей.
Капитал страны вчера в 11:35
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Игры
Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ вчера в 04:25
Общество
Коронавирус обнаружили у 1 622 российских военнослужащих
"По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", – говорится в сообщении.
Москва 24 вчера в 13:38
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Онколог назвал распространенный симптом рака, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:59
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Происшествия
Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц.
РБК 09:07
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
СК проверит факты невыплаты компенсаций врачам в регионах РФ
«В соответствии с поручением председателя СК РФ Александра Бастрыкина руководителями следственных подразделений в регионах продолжаются проверки сведений о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам», — сказала представитель комитета.
ИА Красная Весна 09:28
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 12:53
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Культура
Наташа Королёва о состоянии Заворотнюк: «Настя идёт на поправку»
Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья, — рассказала певица в эфире телеканала «Россия 1».
News.ru 14:25