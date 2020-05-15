Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ruвчера в 11:23

«Поставки газа через Польшу будут продолжаться»: Газпром рассказал о разорванном Варшавой транзитном договоре

Комсомольская правда05:23

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВвчера в 23:08

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новостивчера в 16:46

Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей

Коммерсантъвчера в 14:45

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБКвчера в 13:21

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал»

Газета.Ru06:06
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Комментарии

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В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

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