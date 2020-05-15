Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Транзит российского газа в Германию сократился почти вдвое

Эхо Москвывчера в 16:06

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК15 мая в 13:21

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАССвчера в 13:13

Окончание договора на транзит не повлияло на поставки газа из РФ в Польшу

News.ruвчера в 13:06

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новости15 мая в 16:46

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Веснавчера в 14:22

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru15 мая в 11:23
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Комментарии

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Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Политика

Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр

Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

Роскачество выявило превышение норм мышьяка в фасованных креветках

Компания «Российская система качества» (Роскачество) провела лабораторные исследования фасованных креветок и обнаружила превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких марок.
Известия 02:11
Экономика

Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций

Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки.
РИА Новости 01:00
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Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
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Технологии

«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах

«Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного Wi-Fi/MESH», — отмечает «Билайн».
3DNews 00:44
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Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Футбол

Курский «Авангард» добровольно покинул ФНЛ

Курский «Авангард» принял решение добровольно покинуть Футбольную национальную лигу (ФНЛ), опустившись в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
News.ru 16 мая в 06:40
Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
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Общество

Регионы ужесточат требования к барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
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Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
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Культура

Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»

17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

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Происшествия

Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина

Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская считает свою дочь предательницей

66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости вчера в 09:20
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Общество

Московские власти вернут самозанятым 495 млн рублей

Московские власти вернут самозанятым гражданам 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.
Известия 00:52
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Общество

В топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Самым богатым жителем Великобритании стал изобретатель и глава компании Dyson Ltd. Создатель вакуумного пылесоса обладает состоянием в £16,2 млрд.
RuNews24.ru вчера в 02:23
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Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
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