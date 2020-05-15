Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Энергетика
BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка
Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.
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В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
РИА Новости 15 мая в 00:22
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Иммунолог предостерег от вспышки новой эпидемии после коронавируса
После окончания пандемии коронавируса, в некоторых странах может случиться вспышка заболеваний туберкулезом, заявил украинский иммунолог Олег Назар 17 мая изданию Obozrevatel.
ИА Красная Весна 19:31
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
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Российские вузы в этом году намерены проводить экзамены дистанционно
Все российские вузы намерены проводить экзамены в этом году дистанционно.
BFM.ru 08:32
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Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
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Фото дня: процессор APU AMD Ryzen 7 4700G
Источник опубликовал фотографию гибридного процессора AMD Ryzen 7 4700G (Renoir), который в последнее время регулярно упоминается в новостях.
iXBT.com 15 мая в 10:04
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
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Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Хоккей
Овечкин показал сыну дельфина, который приплыл к их дому
Супруга Александра Овечкина – Анастасия Шубская опубликовала в сториз (инстаграм) новое видео, на котором капитан «Вашингтона» вместе со своим сыном наблюдают за настоящим дельфином, проплывавшим мимо их загородного дома.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Единоборства
Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат 00:40
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Экономика
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Согласно документу, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.
Известия 14:00
Футбол
«Бавария» обыграла «Унион» благодаря голам Левандовски и Павара
Поединок 26-го тура состоялся в Берлине на арене «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершился победой гостей со счетом 2:0.«Бавария» открыла счет в матче на 40-й минуте.
Vprognoze.ru 16:27
Космос
Ученые: В центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры
Ученые в рамках исследования сделали предположение, что в центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Ведомости 19:07
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия
Близ Рио-де-Жанейро в Бразилии в озеро упал НЛО
В Бразилии местные жители стали очевидцами аварии НЛО. Неопознанный летающий объект упал в озеро неподалеку от Рио-де-Жанейро.
Вечерний курьер вчера в 13:44
Армия и оружие
Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем
Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем Shenyang FC-31. Он относится к пятому поколению.
Ferra 12:42
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 19:38
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29