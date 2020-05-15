Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Губернатору Куйвашеву срочно переписывают указ о снятии карантина
Решение изменить документ принято после появления письма главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, в котором он рекомендовал не смягчать, а усиливать карантин.
URA.Ru 03:33
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов
iReactor 05:51
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 11:08
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине
15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы.
РБК 12:42
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Происшествия
В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»
Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 07:52
Общество
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Авто
BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series
Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.
Автоновости дня вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Биатлон
Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова
Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform 07:26
Армия и оружие
Из Италии вылетел последний борт с российскими военными
С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12