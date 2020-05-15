Энергетика
Lenta.ruПольша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.
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Комментарии
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин выставил Валерию в неприглядном свете
51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выставил в неприглядном свете свою супругу, 52-летнюю певицу Валерию.
Экспресс газета вчера в 04:58
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Общество
На Кубани прокуратура проверяет сообщения о невыплате доплат врачам
Прокуратура Краснодарского края проверяет сообщения о невыплате в Армавире доплат врачам, работающим с заболевшими коронавирусом пациентами.
РЕН ТВ вчера в 06:31
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Наука
Употребление жирной пищи снижает концентрацию на 11%
ToDay News Ufa вчера в 15:32
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ugpressa.ru 15 мая в 14:32
Авто
Porsche анонсировала обновленный Porsche 911 Targa
Компания Porsche анонсировала новую модель Porsche 911 Targa. Выход транспортного средства запланирован на вторую половину текущего года.
Дни24 15 мая в 06:00
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Кино
Райан Гослинг спасет планету в новом фантастическом фильме
iReactor вчера в 12:10
Общество
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках
В воскресенье, 17 мая, стало известно, что за минувшие сутки коронавирус выявили в 39 городах и посёлках Ленобласти.
Форпост Северо-Запад 07:51
Общество
В Омске от коронавируса умерли еще двое пациентов
Несмотря на все усилия омских врачей, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое пациентов.
КП - Омск 04:29
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Гаджеты
Рассекречены устройства, которые Xiaomi выпустит в ближайшее время
Сообщается, что в скором времени также состоится выпуск смартфона Redmi K30i, который будет переделанной версией модели K30.
Ferra 07:15
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru вчера в 12:53
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации - от высоких технологий.
Российская газета 07:57
Космос
Астрологи ждут конца света 4 июля 2020 года
Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света.
Актуальные Новости вчера в 10:39
Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21