Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х года. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Газета.Ru14:33

Польша прекратила сотрудничество с Россией по транзиту газа

Профиль13:07

«Газпром» опять не угодил? Варшава разорвала сотрудничество с Россией по газу

Царьград14:03

«Газпром» прекратит поставки газа через Польшу по Ямальскому контракту

News.ru14:03

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК13:21

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по прежнему контракту

Телеканал 360°14:19

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru11:23
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Российский актер Иван Стебунов рассказал, что осенью прошлого года пережил хирургическое вмешательство.
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Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

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Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

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Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

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Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
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Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
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