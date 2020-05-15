Энергетика

РБКРБК«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах.
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

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Польша и Россия не будут продлевать 25-летний контракт на транзит газа

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Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей

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Газета.Ru14:33

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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