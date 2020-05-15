Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

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Польша отказалась от транзита газа из ЯНАО

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Это уже война: Польша не хочет продлить контракт на экспорт российского газа в Европу

Новые Известия13 мая в 09:24
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В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ

Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
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Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
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Карантинные меры в штате Нью-Йорк продлили до 13-го июня

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Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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В США разбился истребитель F-22

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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
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Политика

Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Татьяна Брухунова часто размещает на своей странице в соцсети новые и яркие образы, ловко комбинируя самые разные стили и аксессуары.
RuNews24.ru 13:47
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Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Игры

Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах

Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
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Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
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Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
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Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

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Поклонники приняли «лохматую» Валерию за Пугачеву

Поклонники заметили, что на снимке «лохматая» певица похожа на Аллу Пугачеву.
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Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
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