Энергетика
Газета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Это уже война: Польша не хочет продлить контракт на экспорт российского газа в Европу
Новые Известия13 мая в 09:24
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Комментарии
Общество
Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной
Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной.
REGNUM 08:32
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости 12:48
Политика
Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 13:50
Общество
Роскачество нашло в пельменях сальмонеллу и кишечную палочку
В пельменях марок «Белорусские», «Ложкарев», «Цезарь», «Бульмени», «Останкинские традиционные пельмени», «Стародворье» и «Сибирская коллекция» нашли кишечную палочку, а в последних обнаружили еще и сальмонеллу.
Татар-информ 02:58
Политика
В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ
Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
Общество
Карантинные меры в штате Нью-Йорк продлили до 13-го июня
Как заявил сегодня мэр города Билл де Блазио, вопрос об ослаблении санитарных мер может быть рассмотрен в середине июня.
Радио Маяк 13:24
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида, сообщает издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB.
РБК 14:15
Политика
Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
Политика
Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru 10:14
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Татьяна Брухунова часто размещает на своей странице в соцсети новые и яркие образы, ловко комбинируя самые разные стили и аксессуары.
RuNews24.ru 13:47
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Шоу-бизнес
Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
Культуромания 14:00
Общество
Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж
Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
РБК 14:44
Шоу-бизнес
Поклонники приняли «лохматую» Валерию за Пугачеву
Поклонники заметили, что на снимке «лохматая» певица похожа на Аллу Пугачеву.
ФАН вчера в 17:26
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
Политика
РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу
По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32