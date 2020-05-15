Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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«Газпром» прекратит поставки газа через Польшу по Ямальскому контракту

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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru11:23
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