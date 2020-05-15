Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа

News.ru06:38

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал»

Газета.Ruвчера в 06:06

Долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку ямальской трубы истек

ТАСС02:02

Договор на транзит российского газа через территорию Польши закончился

Эхо Москвы01:03

Истёк долгосрочный контракт транзита газа из России по ямальской трубе через Польшу

Life.ru04:14

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК15 мая в 13:21

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru15 мая в 11:23
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Комментарии

Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
3,4K
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
743
Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
71
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15 мая в 15:26
1K
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
1,1K
Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
695
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
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Политика

Хакеры угрожают Трампу публикацией компромата на него

Хакеры потребовали у американского президента Дональда Трампа $42 млн, угрожая опубликовать компромат на него, сообщает Forbes.
Аргументы и Факты 10:40
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
5
Общество

Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана

Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым 03:22
37
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
121
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
9
Общество

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
44
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Общество

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
56
Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
28
Общество

В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая

В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
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Гаджеты

Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion Sense

Смартфон Google Pixel 5 не будет укомплектован флагманским процессором от Qualcomm, а также останется без Motion Sense.
Дни24 11:14
Музыка

Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции

Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Политика

Россия и США могут вместе бороться с пандемией, заявил Помпео

Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в интервью Washington Examiner госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 10:28
3
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Космос

В России планируют разработать уборщика космического мусора

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
10
Общество

Размер штрафа за отказ от тестирования на коронавирус назвали в МВД

В МВД России рассказали, в каких случаях гражданам грозит штраф при бездействии на фоне пандемии коронавируса в стране.
Вечерняя Москва вчера в 04:24
5,6K
Общество

В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
2,2K
Здоровье

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15 мая в 13:33
74
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Комсомольская правда 09:52
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