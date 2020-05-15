Энергетика
Газета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане
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Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
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«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Здоровье
В России оценили новые правила учебы в школах после карантина
Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
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Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
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Коммерсантъ 07:13
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
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Армия и оружие
ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
Общество
ФСБ подключается к социальному мониторингу
ФСБ поддерживает предложения о необходимости "должной защищенности" систем мониторинга поведения граждан в период пандемии коронавируса, изложенные в заключении московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР; "Ъ" сообщал о нем 9 апреля), следует из письма руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязь (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
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Вход в редакцию «Гордон» в Киеве закидали яйцами
Как сообщает украинский телеканал "Общественное телевидение", в Киеве у входа в редакцию проекта "Гордон" собралась толпа радикалов, возмущенных интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения Донбасса Игорем Гиркиным.
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Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
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Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12
В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.
Rusargument 05:11
Политика
Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию
Днем для голосвания может стать 24 июня. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена Владимиром Путиным.
Заинск-информ 04:31