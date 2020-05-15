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Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

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Политика Особое мнение: Константин Ремчуков Очень хочется вернуться — это я анонсирую следующая часть программы — вернуться к Трампу как к президенту США.

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Политика Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии. 2

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Политика Вход в редакцию «Гордон» в Киеве закидали яйцами Как сообщает украинский телеканал "Общественное телевидение", в Киеве у входа в редакцию проекта "Гордон" собралась толпа радикалов, возмущенных интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения Донбасса Игорем Гиркиным.

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Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.