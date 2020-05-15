Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 591

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Политика Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны. 3

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Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 826

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Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 706

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Космос Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин. 17