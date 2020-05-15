Энергетика
Газета.RuПольша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
Следующие торги состоятся 17 мая. Истекающий договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Комментарии
Происшествия
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области
Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице.
REGNUM вчера в 07:07
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Васильев рассказал о сильно изменившейся из-за болезни Бабкиной
Российская певица Надежда Бабкина серьезно изменилась в период лечения в больнице от двустороннего воспаления легких.
Московский Комсомолец 12:42
Происшествия
Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга
Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
ФАН 13:10
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс 02:54
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Политика
Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения
Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны.
BFM.ru 09:16
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
Армия и оружие
В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова
RT на русском вчера в 23:55
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Гаджеты
Появилось первое изображение карты расширения Nvidia Tesla A100 Ampere
Источник опубликовал изображение, на котором, как утверждается, запечатлена карта расширения Nvidia Tesla A100 Ampere.
iXBT.com 14 мая в 09:22
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Общество
СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
Футбол
Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»
Евро-футбол.ру 14 мая в 10:38
Здоровье
В Италии зафиксировали вспышку болезни Кавасаки у детей с COVID-19
Согласно публикации в научном издании The Lancet, за последние пять лет, с 1 января 2015 года по 17 февраля 2020 года, в педиатрическое отделение больницы в Бергамо поступили 19 детей с синдромом Кавасаки, а в период с 18 февраля по 20 апреля 2020 года — десять, при этом у восьми из них подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 10:49
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Космос
Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 14 мая в 20:53
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15