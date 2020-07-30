Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в эфире телевидения рассказал председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский, передает РИА Новости.

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