Энергетика
РамблерПольская компания рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания заплатила самый большой в истории страны налог со средств, выплаченных ей по решению суда российским «Газпромом». Об этом, как сообщает «Прайм», в эфире Польского телевидения заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
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Футбол
Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
Футбол
Полузащитник «Зенита» Оздоев может покинуть клуб
Газета.Ru 14:24
Общество
В России планируется ввести алкозамки на автомобилях
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует в 2020 году разработать концепцию массового использования алкозамков.
Общественная электронная газета вчера в 05:53
Общество
В Пензенской области разрешили проведение массовых мероприятий
В Пензенской области после более чем четырехмесячного запрета разрешили проводить массовые мероприятия.
ПензаИнформ 07:13
Финансы
Доллар и евро прибавили более чем по рублю по итогам основной валютной сессии
Рубль существенно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 12:18
Наука
Компьютерное зрение поможет в диагностике рака
Evo-rus.com 02:18
Здоровье
В Свердловской области планируется привить больше 2,3 миллиона человек
По предварительным данным, которые озвучил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, прививки поставят больше 2,3 миллиона человек.
Телеканал ОТВ 10:54
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Футбол
«Зенит» намерен подписать Осорио. «Порту» требует 8 миллионов евро
Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 18:00 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» осталось довольным годичной арендой Йордана Осорио и намерено продолжить переговоры с «Порту» на предмет трансфера 26-летнего футболиста.
REGNUM 11:00
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском 16:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Игоря Крутого с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает Игорь Крутой. Известному исполнителю исполняется 66 лет.
Bimru.ru вчера в 12:38
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Общество
Турция может ввести радикальные ограничения из-за коронавируса
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил сегодня, 30 июля, о возможном введении новых ограничений, которые назвал радикальными, по причине распространения коронавируса в центральных и восточных провинциях.
Ревизор.ру 06:25
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Происшествия
В Санкт-Петербурге при получении крупной взятки задержан депутат
Размер взятки Ковалю составлял 20 процентов от суммы. Чиновника и его помощника задержали с поличным 30 июля.
Вести.Ru 14:55
Гаджеты
Премьера iPhone 12 состоится только в октябре
Информатор подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что смартфоны линейки iPhone 12 и новые планшеты iPad выйдут на рынок в октябре.
UfaTime.ru 08:22
Экономика
В Петербурге рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Правительство Санкт-Петербурга подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, принятых из-за COVID-19.
RT на русском 15:39
Футбол
Месси стал лидером по количеству незабитых пенальти в XXI веке
Газета.Ru вчера в 03:01
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 17:22
Происшествия
Суд в Москве отправил под стражу экс-полицейских по делу Голунова
Басманный районный суд столицы вновь отправил в СИЗО бывших полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова, арестованных ранее по делу о превышении должностных полномочий.
Москва 24 13:10
Гаджеты
Ради соглашения с Google Samsung может отказаться от Bixby
Google ведет переговоры о продвижении продуктов на гаджетах Samsung, из-за чего южнокорейская компания откажется от собственного голосового ассистента Bixby в новых смартфонах.
МонаВиста вчера в 09:18
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 27 июля в 05:39
Экономика
Банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» россиян
Российские банки хотят на законодательном уровне закрепить за собой право списывать средства за ведение счета и платежи по кредитам, даже если не удается связаться с клиентом и обновить данные о нем. Такие предложения в рамках совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка готовят в Абсолют Банке, узнали "Известия".
БИЗНЕС Online 17:17
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему тестирования коронавируса в США
Создатель компании Microsoft Билл Гейтс подверг критике систему тестирования коронавирусной инфекции в США.
ToDay News Ufa вчера в 05:10
Футбол
Видаль: «„Барселона“ должна определиться, останется ли Сетьен»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль порассуждал о ситуации в клубе и будущем главного тренера команды Кике Сетьена.
Sport24.ru вчера в 11:34