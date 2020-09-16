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Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик.