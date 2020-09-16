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Известия

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает "Польское радио", пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила
 журналистам, что страна намерена инициировать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска 10 апреля 2010 года во время крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским.
Московский Комсомолец17:13
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 17 сентября

Коммерсантъ00:00
РИА Новости

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РИА Новости21:44
РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РБК18:35
ТАСС

В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

ТАСС17:38
Lenta.ru

Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Lenta.ru17:35
RT на русском

Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска

RT на русскомвчера в 16:59
URA.Ru

Польша хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров. Они работали в день гибели Качиньского

URA.Ruвчера в 16:55

Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами.
ТАСС23:58
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

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Интерфакс23:02
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Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Sony назвала цены на новую PlayStation

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РИА Новости17:43
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ruвчера в 05:07
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