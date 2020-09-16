Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает "Польское радио", пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила
журналистам, что страна намерена инициировать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска 10 апреля 2010 года во время крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским.
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