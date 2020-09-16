Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает "Польское радио", пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила
 журналистам, что страна намерена инициировать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска 10 апреля 2010 года во время крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским.
Московский Комсомолец17:13
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости к утру 17 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Россия откажется выдать Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров

Lenta.ru02:58
РИА Новости

Источник: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

РИА Новости02:55
РБК

Аресты из-за Ту-154, ₽200 млрд заберут у нефтяников. Главные новости РБК

РБК00:56
URA.Ru

РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского

URA.Ru03:17
ТАСС

В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

ТАСС17:38
RT на русском

Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска

RT на русскомвчера в 16:59

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале
ТАСС01:37
25

Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
426

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
170

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
18

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
374

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,1K