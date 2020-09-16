Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080 более чем на 80 процентов быстрее, чем RTX 2080 по идентичной цене в нескольких играх с разрешением 4K, и более чем на 60 процентов быстрее в остальных.