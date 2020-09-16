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РБК
РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша решила арестовать работавших во время крушения Ту-154 диспетчеров

Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
РИА Новостивчера в 16:43
Подробнее о событии
ТАСС

В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

ТАСС17:38
Lenta.ru

Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Lenta.ru17:35
РИА Новости

Польша решила арестовать работавших во время крушения Ту-154 диспетчеров

РИА Новостивчера в 16:43
РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РБКвчера в 16:59
URA.Ru

Польша хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров. Они работали в день гибели Качиньского

URA.Ruвчера в 16:55
Коммерсантъ

Польша хочет арестовать российских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 Качиньского

Коммерсантъвчера в 16:51
RT на русском

Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска

RT на русскомвчера в 16:59

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей
Что происходитвчера в 16:39
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русскомвчера в 05:58
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Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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