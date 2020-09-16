Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
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Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.В источнике
С чего всё началось
Польша решила арестовать работавших во время крушения Ту-154 диспетчеров
Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
РИА Новостивчера в 16:43
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Польша хочет арестовать российских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 Качиньского
Коммерсантъвчера в 16:51