Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

С чего всё началось Польша решила арестовать работавших во время крушения Ту-154 диспетчеров Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик. РИА Новости вчера в 16:43