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РБК
РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Польше решили арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
РИА Новостивчера в 16:43
Подробнее о событии
РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РБК18:35
ТАСС

В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

ТАСС17:38
URA.Ru

Польша хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров. Они работали в день гибели Качиньского

URA.Ruвчера в 16:55
RT на русском

Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска

RT на русскомвчера в 16:59
Lenta.ru

Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Lenta.ru17:35
Коммерсантъ

Польша хочет арестовать российских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 Качиньского

Коммерсантъвчера в 16:51
РИА Новости

В Польше решили арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

РИА Новостивчера в 16:43

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Тутберидзе опубликовала первое фото с Медведевой после воссоединения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала первую фотографию с серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой после ее возвращения в команду.
РЕН ТВвчера в 12:27

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Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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