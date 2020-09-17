с чего всё началось

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

Происшествия Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака RT показал фотографию еще одной возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича (Тесака). 608

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в прозрачной майке без белья В качестве наряда для съемки певица выбрала прозрачную белую майку, которую надела без белья. Сквозь ткань видна грудь знаменитости. 19

Общество Sony представила стартовую линейку PlayStation 5 Sony объявила, какие игры войдут в стартовую линейку PlayStation 5. В день релиза владельцы консоли смогут опробовать шесть игр, из которых три окажутся полными эксклюзивами.

Киберспорт Capcom показала новый трейлер Resident Evil Village В рамках презентации Sony разработчики из компании Capcom показали новый трейлер Resident Evil Village.

Игры Слухи: презентация GTA 6 состоится завтра вечером Анонс шестой части гангстерской части Grand Theft Auto может состояться уже завтра.

Происшествия Шестилетнего мальчика убили во время перестрелки с полицией Шестилетний мальчик был убит во время перестрелки между преступником и полицией в мексиканском городе Тихуана.

Киберспорт В Dota 2 вышла Immortal Treasure III Valve добавила в Dota 2 третью Immortal Treasure для Battle Pass 2020.

Наука В Шри-Ланке на горе нашли петроглифы эпохи Неолита Команда астробиологов и экзогеологов во главе с доктором Аравиндой Равибхану Суманаратна при обследовании горы Данигала в Шри-Ланке обнаружили наскальные рисунки (петроглифы) времен неолита. 6

Происшествия Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района". 2

Политика Китайский J-20 «победил» российский Су-30 со счетом 17:0 Китайский J-20 одержал полную «победу» над российским Су-30 со счетом 17:0. Китайское издание Global Times сообщило своим читателям, что их отечественный истребитель J-20 значительно превосходит по всем показателям российский самолет Су-30. 176

Гаджеты Honor представила свой первый игровой ноутбук — Honor Hunter V700 Сегодняшний день знаменует собой ещё одну веху для компании, поскольку она выходит на рынок игровых ноутбуков с новым брендом Honor Hunter.

Здоровье В Хакасии регистрируются массовые нарушения масочного режима При проведении эпидрасследований устанавливаются массовые нарушения жителями республики масочного режима.

Гаджеты Xiaomi презентовала новый смартфон Redmi 9i Вчера, 15 сентября, Xiaomi презентовала для индийского рынка новый смартфон Redmi 9i, предлагающий, по сути, те же характеристики, что и Redmi 9A. 2