Происшествия
РИА НовостиПольша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
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с чего всё началось
Как сообщает "Польское радио", пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила журналистам, что страна намерена инициировать процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска 10 апреля 2010 года во время крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским.Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров
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