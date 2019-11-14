Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
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Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

ТАСС02:22

Польша резко сократила поставки российского газа

Lenta.ru06:41

В Польше сообщили о снижении доли импорта российского газа с начала года

Rambler News Service03:20

Польша резко сократила импорт российского газа

Росбалт04:16

Польша на 21% сократила поставки газа из России

Аргументы и Факты03:57

Польский концерн PGNiG отчитался о сокращении импорта российского газа на 21%

DP.RU03:52

Польша резко сократила поставки российского газа

News.ru08:06
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Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

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iReactor вчера в 14:11
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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Ридус вчера в 15:58
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По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

Следственный комитет сообщил о задержании генерального директора ЧОП "Сириус-А" в Благовещенске, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Российская газета 08:06
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 - Блумберг.
ТАСС 08:08
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Телеканал Санкт-Петербург 08:16
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Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»

Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета 12 ноября в 09:25
Культура

HBO может снять продолжение «Друзей»

Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru 05:28
Авто

Компании Mercedes-Benz и BYD представили новый совместный кроссовер

Немецкая компания Mercedes-Benz и китайская марка BYD разработали совместными усилиями кроссовер Denza X. По сути, этот автомобиль базируется на модели BYD Tang второго поколения.
Тарантас Ньюс 08:04
Происшествия

На Ставрополье задержали мужчину, напавшего на детей и учительницу

Как сообщалось ранее, вооруженный ножом мужчина с неадекватным поведением начал нецензурно кричать на детей, игравших на площадке.
Российская газета 08:40
Политика

В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
RT на русском 07:43
Наука

Ученые обнаружили опасное свойство сахара

Канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Общество

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску зерновой компании «Настюша», которая требовала признать банкротом бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07:04
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Происшествия

Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:06
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
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Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
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Наука

В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами

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Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Политика

Асад обвинил США в краже сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют нефть страны.
Телеканал 360° 07:02
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