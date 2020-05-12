Политика
КоммерсантъПольша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. В ней говорится, что «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы».
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Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Энергетика
Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
Экономика
Годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 0,3%, меньше прогноза
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали значение инфляции в годовом исчислении на уровне 0,4%. Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами аналитиков.
ПРАЙМ 08:40
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Общество
Коронавирус: Попова оценила ситуацию в России как «напряжённую»
Москва, 12 мая 2020, 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
REGNUM 09:49
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Общество
ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Общество
Почти 40% больных коронавирусом в РФ заразились от друзей или в семье
Более трети — 37% — заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ заразились при близком контакте от друзей или в семье.
Росбалт 09:27
Происшествия
В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки
Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
Наука
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Lenta.ru 09:50
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Общество
На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Экономика
Для пострадавших предприятий Кубани в два раза снижены налоги
Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях из федерального и регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Администрация Краснодарского края 08:37
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Экономика
Выгоду от кредитных каникул освободят от НДФЛ
Материальную выгоду, полученную заемщиком в период кредитных каникул, освободят от НДФЛ.
Российская газета 07:23
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Фигурное катание
На странице Щербаковой появилась информация об уходе от Тутберидзе
На странице фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что спортсменка покидает группу Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 04:15
Гаджеты
В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц
Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple - ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Кино
Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах
Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.
News.ru 06:23