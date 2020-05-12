Политика
КоммерсантъПольша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. В ней говорится, что «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы».
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Общество
Глава Дагестана впервые озвучил статистику жертв пневмонии
По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек.
Московский Комсомолец в Дагестане 08:32
Общество
В Башкирии установлены штрафы за нарушение масочного режима
Депутаты Башкирии законодательно утвердили штраф за нарушение масочного режима в регионе.
Горобзор.ру 06:39
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Футбол
В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков
В УЕФА прокомментировали слухи о том, что отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.
Vprognoze.ru 04:36
Футбол
Владелец «Спартака» Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 12:35
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Vprognoze.ru вчера в 02:14
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Газета.Ru 12:54
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
В США подали коллективный иск против IKEA
Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания.
News.ru 12:38
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Здоровье
Решение о смягчении режима ограничений будет принято 14 мая
На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
Призыв (г. Владимир) 07:00
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Гаджеты
Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv 08:45
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Транспорт
Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал почти на 92%
В апреле 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за того, что страны закрыли границы на фоне пандемии коронавируса.
Известия 11:32
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Происшествия
В Воронеже скончался пятнадцатый пациент с коронавирусом
Воронеж, 12 мая 2020, 20:00 — REGNUM Пятнадцатый пациент с положительным анализом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 12 мая.
REGNUM 13:00
Технологии
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14