Политика
КоммерсантъПольша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. В ней говорится, что «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы».
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Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Здоровье
Медики Башкирии сообщили об успешном переливании антиковидной плазмы
Медики Башкирии призвали переболевших новым коронавирусом стать донорами плазмы (через месяц после выздоровления) и тем самым спасти тяжелых больных, находящихся в медицинских стационарах республики.
Молодежная газета (Уфа) 07:24
Общество
Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla
«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
Игры
К выходу готовится ремастер Mafia II
В Сети уже появились первые догадки о значении данной записи. Фанаты думают, что 2K Games анонсируют переиздание игры Mafia II.
Live24 09:04
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Наука
Сверхпроводник сделали источником магнитного поля
Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Политика
Президент Абхазии освободил от занимаемой должности председателя СГБ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности председателя Службы государственной безопасности республики Зураба Маргания, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Абхазия 10:54
Происшествия
16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе
В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
Коммерсантъ 03:36
Общество
ВОЗ: Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
Вести ФМ 08:28
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру 01:22
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Общество
Куйвашев заявил о поэтапном снятии ограничений в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал поэтапное снятие ограничений в регионе и постепенный выход из режима самоизоляции после 18 мая.
АиФ Урал 10:00
Космос
Американские ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
Пятый канал вчера в 22:25
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43