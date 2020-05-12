Политика

КоммерсантъКоммерсантъПольша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. В ней говорится, что «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы».
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Польша назвала главной угрозой российский неоимпериализм

РБК10:45

Главной угрозой в Стратегии безопасности Польши названа Россия

Газета.Ru11:06

Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой

Комсомольская правда06:21

Эксперт: далеко не все поляки считают Россию военной угрозой

РИА Новости07:34

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Известия06:32

Польша считает Россию основной угрозой

Коммерсантъ07:50

В Стратегии нацбезопасности Польши Россию назвали главной угрозой

ТАСС05:59
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Происшествия

Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
1,1K
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
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Общество

Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми

Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
2,1K
Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru 05:00
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Общество

Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки

Тульские новости вчера в 09:52
3
Здоровье

Медики Башкирии сообщили об успешном переливании антиковидной плазмы

Медики Башкирии призвали переболевших новым коронавирусом стать донорами плазмы (через месяц после выздоровления) и тем самым спасти тяжелых больных, находящихся в медицинских стационарах республики.
Молодежная газета (Уфа) 07:24
1
Общество

Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
20
Игры

К выходу готовится ремастер Mafia II

В Сети уже появились первые догадки о значении данной записи. Фанаты думают, что 2K Games анонсируют переиздание игры Mafia II.
Live24 09:04
20
Здоровье

В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
2
Наука

Сверхпроводник сделали источником магнитного поля

Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
79
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Политика

Президент Абхазии освободил от занимаемой должности председателя СГБ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности председателя Службы государственной безопасности республики Зураба Маргания, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Абхазия 10:54
Происшествия

16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе

В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
49
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
35
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
7
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
145
Общество

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАСС 11:11
66
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
Коммерсантъ 03:36
2,1K
Общество

ВОЗ: Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу

Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
Вести ФМ 08:28
4
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру 01:22
11
Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
1K
Общество

Куйвашев заявил о поэтапном снятии ограничений в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал поэтапное снятие ограничений в регионе и постепенный выход из режима самоизоляции после 18 мая.
АиФ Урал 10:00
3
Космос

Американские ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

Пятый канал вчера в 22:25
1
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Культура

Пушкинский музей и «Изоизоляция» организовали фотоконкурс

ТАСС 08:33
Общество

Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет

Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
39
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