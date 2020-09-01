Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
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Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
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