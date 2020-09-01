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РИА Новости
РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
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Говорит Москва

СМИ сообщили о готовности Польши возобновить авиасообщение с Россией

Говорит Москва08:44
Российская газета

Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией

Российская газета08:43
ТАСС

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19

ТАСС06:24
Газета.Ru

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Газета.Ru07:32
Lenta.ru

Популярная европейская страна разрешила авиасообщение с Россией

Lenta.ru06:58
RT на русском

Власти Польши разрешат принимать самолёты из России

RT на русском06:49
РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

РИА Новости08:23

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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