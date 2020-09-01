Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.