Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
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Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
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Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Комсомольская правда06:32