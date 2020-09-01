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РИА Новости
РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
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РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

РИА Новости08:23
РБК

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

РБК08:07
Комсомольская правда

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Комсомольская правда06:32
RT на русском

Власти Польши разрешат принимать самолёты из России

RT на русском06:49
URA.Ru

Для российских туристов открылась еще одна страна. Но пока на две недели

URA.Ru06:35
Life.ru

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией из-за коронавируса

Life.ru06:55
ТАСС

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19

ТАСС06:24

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру10:59
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Онколог назвал симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин назвал несколько тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления онкологии.
Live2406:09
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
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Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.
News.ru03:13
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Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над «Арсеналом» и выход московской команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском29 августа в 14:04
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