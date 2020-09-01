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РИА Новости
РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
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Российская газета

Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией

Российская газета08:43
РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

РИА Новости08:23
РЖД-Партнер

Белавиа готова в любой момент возобновить авиасообщение с Россией

РЖД-Партнервчера в 10:31
Lenta.ru

Популярная европейская страна разрешила авиасообщение с Россией

Lenta.ru06:58
RT на русском

Власти Польши разрешат принимать самолёты из России

RT на русском06:49
ТАСС

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19

ТАСС06:24
Газета.Ru

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Газета.Ru07:32

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
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Группа крови влияет на продолжительность жизни

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей, которые обладают первой группой крови, в организме зафиксировано особое сочетание антител, эритроцитов, а также антигенов, которые значительно повышают шансы на особенно долгую продолжительность жизни.
ToDay News Ufa14:10
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