Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
Смотрите также
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Умер российский писатель Владислав Крапивин
Пропавшего 11 августа минчанина нашли мертвым в парке
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Суд продлил арест генералу Арсланову до 9 декабря
Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса
Белорусская оппозиция создает партию «Вместе»
Следствие попросило продлить арест Фургала до 9 декабря
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.В источнике
Подробнее о событии