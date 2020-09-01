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РБК
РБК

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее, следует из постановления правительства страны. Варшава подготовила новый список из 44 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Россию и Китай из него исключили.В источнике
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РИА Новости

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

РИА Новости08:23
РБК

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

РБК08:07
RT на русском

Власти Польши разрешат принимать самолёты из России

RT на русском06:49
Life.ru

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией из-за коронавируса

Life.ru06:55
URA.Ru

Для российских туристов открылась еще одна страна. Но пока на две недели

URA.Ru06:35
Комсомольская правда

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Комсомольская правда06:32
ТАСС

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19

ТАСС06:24

Лероса хотят исключить из «Слуги народа» за критику Зеленского

Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку своего коллеги по фракции Гео Лероса, который выступил на первом заседании парламента четвертой сессии с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Украина.ру08:58

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза02:40

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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