Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
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Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее, следует из постановления правительства страны. Варшава подготовила новый список из 44 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Россию и Китай из него исключили.В источнике
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Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Комсомольская правда06:32