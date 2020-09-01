Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее, следует из постановления правительства страны. Варшава подготовила новый список из 44 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Россию и Китай из него исключили.