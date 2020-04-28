с чего всё началось

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 92

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 528

Здоровье Кофейный блогер раскрыла секреты приготовления полезного кофе Первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева рассказала, какие правила следует соблюдать, чтобы получить вкусный и полезный кофе. 50

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 28

Общество Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой. 239

Армия и оружие В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.

Политика Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 350

Гаджеты Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Происшествия Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован на площади 700 квадратных метров, сгорел 21 дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 2

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,3K

Авто 15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ». 7

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17 Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». 1,5K