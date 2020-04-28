Энергетика

ТрудТрудПольша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ruвчера в 07:21

Подробнее о событии

Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

ИА Красная Весна12:50

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ruвчера в 10:44

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ruвчера в 09:40

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новостивчера в 08:06

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАССвчера в 07:43

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известиявчера в 07:35

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 23:39, Ашберн

Комментарии

Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости 20:17
48
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
92
Гаджеты

Владельцы iPhone SE 2020 разочарованы урезанной функцией Haptic Touch

Актуальные Новости 06:56
7
Музыка

Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни

StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая

Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия 10:03
1K
Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM 22:13
562
Общество

Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье

Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
38
Энергетика

Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
Известия 09:53
18
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,5K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
528
Здоровье

Кофейный блогер раскрыла секреты приготовления полезного кофе

Первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева рассказала, какие правила следует соблюдать, чтобы получить вкусный и полезный кофе.
Вечерняя Москва 21:35
50
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
24
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
28
Футбол

В финале Кубка Белоруссии сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ

Metaratings 15:05
Общество

Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
239
Армия и оружие

В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.
Avia.pro 21:18
Общество

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

Интерфакс 06:55
600
Общество

Песков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия, предположительно, вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 18:23
83
Политика

Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:54
350
Гаджеты

Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Армия и оружие

Медаль нашла героев: «Пурпурное сердце» получат военные США, получившие легкие травмы

Как полагают в Пентагоне, некоторые из них заслуживают получить медаль «Пурпурное сердце».
Военное обозрение 22:34
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
405
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
45
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
1,2K
Происшествия

Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке

Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован на площади 700 квадратных метров, сгорел 21 дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 23:05
2
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
1,3K
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
2K
Авто

15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня вчера в 02:33
7
Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru вчера в 10:06
1,5K
Здоровье

24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
42
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное