Энергетика

ТрудТрудПольша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
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Что стоит за угрозами Польши наложить арест на активы «Газпрома» в Европе

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