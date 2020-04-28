с чего всё началось

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 7

Общество Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 131

Политика Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. 7

Здоровье В Севастополе зарегистрированы четыре новых случая коронавируса Сразу две стройки МО в Севастополе переведены в режим обсерваторов из-за заболевших коронавирусом рабочих.

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 208

Космос SpaceX запланировала очередной запуск 60 спутников Starlink на орбиту Компания SpaceX намерена запустить тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с 60 мини-спутниками Starlink, чтобы вывести их на орбиту для продолжения развертывания глобальной сети интернет. 2

Политика Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook. 301

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. 21

Экономика Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса. 1

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 4

Общество Отельеры Турции не планируют отказываться от системы «все включено» Сурури Чорабатыр, который является главой федерации отельеров Турции, опроверг информацию о том, что в период возобновления туристической активности в стране, отели планировали на первое время после пандемии отказаться от шведского стола. 12

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 381

Общество В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов». 15