Энергетика
ТрудПольша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream
ИА Красная Веснавчера в 12:50
Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании
Известия28 апреля в 07:35
Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы
РИА Новости28 апреля в 08:06
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Комментарии
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:36
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации
Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.
ТАСС вчера в 23:40
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:48
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Политика
Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера Якутии
Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:34
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Общество
В Подмосковье заболеваемость коронавирусом вышла на плато
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 13:57
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
Здоровье
В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии
Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток вчера в 09:15
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Авто
PwC: Продажи легковых авто в России упадут на 30%
МИР 24 28 апреля в 22:57
Общество
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Политика
Песков: Трамп говорил Путину о катастрофе в Нью-Йорке
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в разгар эпидемии коронавируса в Нью-Йорке лидер США Дональд Трамп прямо говорил об этом главе России Владимиру Путину.
Свободная Пресса вчера в 23:45
Общество
Простить долги россиянам предложили в Госдуме
Простить россиянам долги по мелким штрафам предложили депутаты Государственной Думы, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 21:45
Здоровье
Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области
На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19, из них 67 новых подтверждений.
Миасский рабочий вчера в 01:59