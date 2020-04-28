Энергетика

ТрудТрудПольша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

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Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

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ТАСС28 апреля в 07:43

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ru28 апреля в 09:40

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

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Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области

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