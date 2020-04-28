с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 975

Здоровье Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.

Политика Медведев пожелал Мишустину выздоровления Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал главе российского правительства Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. 39

Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 27

Хоккей Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен покинул финский клуб Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен покинул финский клуб. Стороны расторгли контракт, сообщает Twitter КХЛ.

Технологии Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 41

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. 10

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 92

Общество Губернатор Томской области назвал цифровые пропуска унижением людей Глава региона отметил, что это плохо работающая и унижающая достоинство людей мера, пишет Московский комсомолец.

Общество 179 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области В пятницу, 1 мая оперштаб сообщил о 179 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области. 3

Здоровье В ВОЗ назвали причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Эпидемия коронавирусной инфекции в Белоруссии перешла в фазу местной трансмиссии среди населения, что требует незамедлительного усиления мер физического дистанцирования. 8

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 155

Здоровье В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.