Энергетика
ТрудПольша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ruвчера в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Комментарии
Общество
В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов
В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 19:35
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Политика
Песков допустил новые меры поддержки в России
Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК 21:42
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Шоу-бизнес
Хайди Клум засмеяли за экстремальное декольте
У очень короткого блестящего платья был настолько глубокий вырез, что грудь 46-летней Хайди Клум буквально оттуда вываливалась.
Газета Metro 10:22
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:39
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Общество
Правительство утвердило новые правила работы вахтовиков
В России ввели новый регламент работы вахтовиков на время пандемии. Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года.
ГТРК Ямал 08:58
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Политика
Директор Европейского бюро ВОЗ попросил помощи у России
Globallookpress Как стало известно РЕН ТВ, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане.
РЕН ТВ 13:21
Космос
РФ потратит 7,5 млрд рублей на комплекс для мониторинга ЧС из космоса
Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей.
News.ru вчера в 12:04
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 09:21
Армия и оружие
Над Абаканом пролетят военные самолеты
5, 6 и 7 мая в небе над Абаканом состоятся тренировочные полёты военных самолетов.
Хакасия 21:54
Политика
Путин проведет совещание по развитию энергетики
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет по видеосвязи совещание по развитию топливно-энергетического комплекса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Экономика
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8%
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8% в годовом выражении, отмечено в предварительном отчете Минторга США.
Вести.Ru 08:45
Игры
Облагораживание ностальгии – опубликованы оценки Streets of Rage 4
Streets of Rage 4 поступит в продажу на РС, PS4, Xbox One и Switch 30 апреля этого года.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Общество
За сутки в Якутии выявлено 29 человек с коронавирусом
За сутки число зараженных коронавирусом в Якутии увеличилось на 29 человек.
Аргументы и Факты - Якутия 22:27
Происшествия
Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым
Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 12:31
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда 04:27
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34