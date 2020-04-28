с чего всё началось

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.

Общество В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. 410

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 54

Политика Песков допустил новые меры поддержки в России Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 4

Шоу-бизнес Хайди Клум засмеяли за экстремальное декольте У очень короткого блестящего платья был настолько глубокий вырез, что грудь 46-летней Хайди Клум буквально оттуда вываливалась. 2

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 460

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 77

Общество Правительство утвердило новые правила работы вахтовиков В России ввели новый регламент работы вахтовиков на время пандемии. Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года. 6

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 837

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,2K

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 101

Политика Директор Европейского бюро ВОЗ попросил помощи у России Globallookpress Как стало известно РЕН ТВ, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане.

Армия и оружие Над Абаканом пролетят военные самолеты 5, 6 и 7 мая в небе над Абаканом состоятся тренировочные полёты военных самолетов.

Политика Путин проведет совещание по развитию энергетики Президент РФ Владимир Путин в среду проведет по видеосвязи совещание по развитию топливно-энергетического комплекса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество За сутки в Якутии выявлено 29 человек с коронавирусом За сутки число зараженных коронавирусом в Якутии увеличилось на 29 человек.

Происшествия Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. 1,2K

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. 7

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 161