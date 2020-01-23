Политика

Вести.RuВести.RuПольша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте

В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали. Президент Анджей Дуда просто не поехал в Иерусалим.
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