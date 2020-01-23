В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали. Президент Анджей Дуда просто не поехал в Иерусалим.

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Политика Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.

Авто Новый Toyota Harrier получит название Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Политика Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.

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