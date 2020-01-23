Политика
Вести.RuПольша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте
В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали. Президент Анджей Дуда просто не поехал в Иерусалим.
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Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
Политика
Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января
Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Экономика
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
Акции некоторых российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Футбол
«Транмер Роверс» выбил «Уотфорд» из Кубка Англии
«Уотфорд» не смог выйти в 1/16 финала Кубка Англии. Команда АПЛ в дополнительное время проиграла кубку 3-го дивизиона «Транмер Роверс».
Происшествия
Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»
Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Экономика
На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок
От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
Политика
Иссахар не стала подавать прошение о помиловании
Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Футбол
Кикнадзе о протестах фанатов: «Дубинкой уважение не воспитать»
Как говорили древние римляне, «закон суров, но это закон».
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко, наказанному за мелкое хулиганство в Анапе, в удовлетворении апелляционной жалобы, и не сократил ему недельный срок ареста до трёх суток, сообщает пресс-служба инстанции.
Политика
Госдума единогласно приняла законопроект о поправке в Конституцию
По итогам голосования Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, который внес президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Политика
Жириновский назвал ключевую причину распада СССР
Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
Гаджеты
Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51
На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Общество
Россияне стали отказываться от туров в Китай
Первые отказы от туров в Китай зафиксировали крупнейшие российские туроператоры.
Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Футбол
ВЭБ начал поиск инвесторов на ЦСКА
Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал, что обмен организацией кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на 14 млрд рублей и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов.