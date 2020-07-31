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Газета.Ru
Газета.Ru

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Польше сообщили о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 № 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 № 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости06:48
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Lenta.ru

Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского

Lenta.ru08:26
РИА Новости

В Польше сообщили о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

РИА Новости06:48
Газета.Ru

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

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Польская комиссия: в Ту-154 заложили тротил при ремонте в России

REGNUM07:44
Взгляд.ру

В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

Взгляд.ру06:50
Московский Комсомолец

Польша заявила о «заложенном» в России тротиле в самолет Качиньского

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Польша заявила о тротиле, заложенном в самолёт Качиньского в России

News.ru08:08
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
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UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе

Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.
Profinance.ru04:49
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

Керчь, Крым, 31 июля 2020, 15:41 — REGNUM Бронемашину БРДМ-2, которая затонула во время патриотической акции 25 июля, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту во время Великой Отечественной войны, подняли со дна Керченского пролива на специальных парашютах.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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