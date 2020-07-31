Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Смотрите также
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
«Арсенал» объявил об уходе Ломовицкого и Альвареса
В Пентагоне рассказали о своих новых разработках
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".В источнике
С чего всё началось
В Польше сообщили о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 № 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 № 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости06:48
Подробнее о событии