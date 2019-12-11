Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПольша требует от РФ компенсацию за загрязнение нефти

Польская сторона потребовала от России компенсацию за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», которое произошло весной этого года. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила претензии российским поставщикам.
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Orlen будет добиваться от России компенсации всех расходов из-за поставок «грязной» нефти

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