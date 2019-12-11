Польская сторона потребовала от России компенсацию за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», которое произошло весной этого года. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила претензии российским поставщикам.

Польша требует от РФ компенсацию за загрязнение нефти

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