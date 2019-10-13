Сборная Польши вышла на чемпионат Европы-2020, победив Северную Македонию (2:0) в отборочном матче. Это третий случай в истории польского футбола, когда национальная команда прошла квалификацию к Евро. Польша также выходила в финальную часть турнира через отборочный раунд в 2008-м и 2016-м.

Польша в 4-й раз сыграет на чемпионате Европы

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