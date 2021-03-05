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Общественная служба новостей

Польша вернется к российской нефти из-за проблем с поставщиками

Эксперт полагает, что Саудовская Аравия еще поднимет цены на нефть для повышения спроса на мировом рынке. В таком случае, Польше не останется ничего иного, как вернуться к сотрудничеству с «Роснефтью».В источнике
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С чего всё началось

Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть

В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется.
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Подробнее о событии

Поляки пытались выбить из России как можно больше денег. Не вышло

Царьград5 марта в 09:04

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Экономика сегодня5 марта в 05:28

Польская компания ведет переговоры с «Роснефтью» о поставках сырья

ФАН4 марта в 12:49

Польша будет вынуждена возобновить закупку нефти в России — экономист

ИА Красная Весна5 марта в 01:39

Польша планирует вернуться к поставкам нефти из России

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В Польше задумались о возобновлении покупки российской нефти

ПРАЙМ5 марта в 02:26

Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть

РИА Новости4 марта в 00:16
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Двое погибли при столкновении автобуса и двух грузовиков в Башкирии

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Интерфаксвчера в 15:29

В Москве мужчина убил сожителя дочери топором и покончил с собой

Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 06:04

Новые реактивные снаряды для ТОС-2 «Тосочка» пройдут госиспытания в 2021 году

Напомним, что ТОС-2 "Тосочка" является усовершенствованной версией ТОС-1А "Солнцепек", которая после модернизации получила улучшенные тактико-технические характеристики.
Народные новости3 марта в 11:29

Экс-помощник президента Абхазии отказался от пищи и воды, по словам адвоката

Бывший помощник президента Абхазии экс-командир донецкого ополчения Ахра Авидзба, задержанный правоохранительными органами Абхазии отказался от пищи и воды, сообщила родственникам и его сторонникам, собравшимся у здания Службы Госбезопасности, адвокат Инга Габилая.
Интерфакс16:11