Польша вернется к российской нефти из-за проблем с поставщиками
Эксперт полагает, что Саудовская Аравия еще поднимет цены на нефть для повышения спроса на мировом рынке. В таком случае, Польше не останется ничего иного, как вернуться к сотрудничеству с «Роснефтью».В источнике
С чего всё началось
Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть
В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется.
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