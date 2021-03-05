Эксперт полагает, что Саудовская Аравия еще поднимет цены на нефть для повышения спроса на мировом рынке. В таком случае, Польше не останется ничего иного, как вернуться к сотрудничеству с «Роснефтью».

С чего всё началось Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется. РИА Новости 4 марта в 00:16