Политика
ВедомостиПольша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
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Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
В Армении найден мертвым российский солдат
В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
Газета.Ru 19:25
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Театры
Главная роль. Михаил Швыдкой
Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура 06:31
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Наука
Крабы-призраки скрипят кишками в желудке, чтобы напугать врагов
Газета DAILY 12:46
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета 03:32
Политика
Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Аргументы недели 06:08
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Финансы
ЦБ предрек падение цен на нефть
В «базовом» прогнозе сценарий ЦБ до 2022 года, в следующем году средняя цена на нефть Urals с нынешних 63 доллара за баррель упадет до 55 долларов, а в 2021-м скатится к отметке 50, на которой останется и в 2022 году, пишет портал Finanz.
Expert.ru 12:41
Наука
Немцы разработали аэротакси с центробежными вентиляторами
Немецкий стартап Jetcopter разработал проект одноименного аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором для создания подъемной силы будут использоваться центробежные вентиляторы с поворотными соплами.
N+1 07:17
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
«Боруссия» намерена заполучить Хаверца
Дортмундская «Боруссия» рассчитывает переманить к себе полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Спорт-Экспресс 19:05
Здоровье
Почему полезно пить воду с черным перцем
Вода с черным перцем, использовалась еще в Древней Индии, она также может помочь эффективно бороться с нарушениями, подрывающими здоровье.
MedikForum.ru 20:03
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости 14:15