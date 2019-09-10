Политика

ВедомостиВедомостиПольша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
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Политика

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Газета.Ru 19:25
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Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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Главная роль. Михаил Швыдкой

Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
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Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
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Космос

В России соберут робота для открытого космоса

В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Общество

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Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
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Крабы-призраки скрипят кишками в желудке, чтобы напугать врагов

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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы

Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
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Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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Гаджеты

В России появился новый бренд дешевых телевизоров

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Финансы

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Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
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Дортмундская «Боруссия» рассчитывает переманить к себе полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
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Почему полезно пить воду с черным перцем

Вода с черным перцем, использовалась еще в Древней Индии, она также может помочь эффективно бороться с нарушениями, подрывающими здоровье.
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Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун

В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
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Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
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Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
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