Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Экономика В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ "В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Политика Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки Министерство Великобритании по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, разработанным на случай выхода королевства из состава Евросоюза без сделки, сообщает во вторник, 7 января, Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжение правительственные документы.

Гаджеты Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.

Общество Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Общество Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.

Политика США могут рассекретить развединформацию об угрозах убитого Сулеймани Белый дом допускает возможность рассекречивания и обнародование развединформациюи об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов.

Политика Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.