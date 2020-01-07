Политика

ИзвестияИзвестияПольша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

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Польша задумала запретить российское трактование истории

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Польша хочет законодательно запретить России интерпретировать историю

Life.ru20:51

Польша хочет запретить России истолковывать историю «по-своему»

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Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

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Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Красная весна16:41

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ru15:20
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Общество

В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Коммерсантъ 20:47
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Кино

Стартовали съемки нового фильма «Бэтмен»

iReactor 18:45
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru 21:30
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Политика

Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки

Министерство Великобритании по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, разработанным на случай выхода королевства из состава Евросоюза без сделки, сообщает во вторник, 7 января, Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжение правительственные документы.
Известия 20:17
Армия и оружие

ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году

В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
REGNUM вчера в 08:40
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Хоккей

Ларионов осудил «Матч ТВ» за показ финала МЧМ-2011

Помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов раскритиковал руководство канала «Матч ТВ».
NewInform 20:39
Гаджеты

Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
3DNews 11:29
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru вчера в 08:37
Хоккей

Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»

Спорт-Экспресс 14:20
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Актуальные Новости вчера в 14:44
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com 18:11
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Здоровье

4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России

Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
REGNUM 04 января в 23:44
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Армия и оружие

Удар ВКС России по джихадистам в Сирии привёл к разрушению горы

Discover24 04:32
Политика

Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Известия 21:20
Общество

Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников

Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.
Gazeta.SPb 21:18
Политика

США могут рассекретить развединформацию об угрозах убитого Сулеймани

Белый дом допускает возможность рассекречивания и обнародование развединформациюи об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов.
Коммерсантъ 12:59
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
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